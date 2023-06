Alert level 3 na! bulkang mayon sasabog

Ipatutupad anumang oras ng pamahalaang-panlalawigan ng Albay, Bicol ang paglilikas sa mga resi­dente na nasa loob ng six-kilometer danger zone ng Bulkang Mayon matapos itaas ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology (Phivolcs) sa Alert Level 3 ang paligid nito bunsod ng dobleng pagtaas ng aktibidad nito sa nakalipas na magdamag.

Ayon kay Albay Public Safety Emergency Management Office (Apsemo) chief, Cedric Daep, nakahanda na sila sa pag-bakwit sa mga maaapektuhang residente sakaling magtuloy-tuloy pa ang pag-aalboroto ng bulkan na maaaring humantong sa pagputok nito anumang oras.

Dahil sa pagtaas ng alerto, agad ipinasuspinde ni Camalig Mayor Carlos Baldo ang mga klase sa Tumpa, Quirangay at Cabangan Elementary schools kahapon ng ala-una nang hapon.

Ayon sa Phivolcs ang Alert Level 3 ay nanga­ngahuluhan ng mataas na posibilidad ng malakas na pagputok ng bulkan. Isa sa naging batayan ng pagtaas ng alert level ay ang mas mataas at madalas na pag-collpase o pagguho ng summit dome ng Mayon Volcano.

“A total of 267 rockfall events and 2 volcanic earthquakes were recorded from 05 to 08 June, compared to 54 rockfall events from 01 to 04 June 2023,” paliwanag ng Phivolcs.

Dagdag ng ahensya, nakaaalarma rin ang pagbagsak ng mga bato kung saan may pagitan ito ng isa hanggang tatlong minuto.

Nakapagtala rin ang bulkan ng pyroclastic density current (PDC) o pagbuga ng makapal na usok na may kasamang mga bato na tumatagal ng apat hanggang limang minuto.

Kinakitaan din ng pamamaga ang bulkan lalo sa bandang gitna at itaas na bahagi na indikasyon na mayroong pagkulo sa loob nito na maaaring mauwi sa pagsabog anumang oras.

“Residents should be evacuated due to the danger of PDCs, lava flows, rockfalls and other volcanic hazards” giit pa ng Phivolcs.

Pinaghahanda din ng ahensya ang mga LGUs na malapit sa Mayon na maging alerto sa mga ibubugang usok, lahar at mga batong maaaring dumaloy sa mga dalisdis nito. (Tina Mendoza)