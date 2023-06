‘Volcanic smog’ ng Taal tumitindi, klase sa Batangas ipinasuspinde

Suspendido ang face-to-face class sa ilang bayan sa Batangas bunsod ng tumataas na antas ng asupre mula sa ibinubugang smog o usok ng Bulkang Taal.

Iniutos ang suspensyon sa lahat ng antas ng klase sa bayan ng Laurel mula alas-10:00 nang umaga pataas.

Sa isang post sa Facebook, sinabi ng pamahalaang lokal na Laurel na layon nito na maprotektahan ang mga mag-aaral at guro sa panganib ng volcanic smog.

Samantala, sinabi ni Agoncillo, Batangas Mayor Cinderella Reyes na ipinasuspinde na rin niya ang face-to-face class sa tatlong barangay sa kanilang bayan para hindi makalanghap ng usok na may kasamang asupre ang mga bata at guro.

“Nakaranas na sila ng pagputok ng bulkan kaya nakahanda na ang lahat partikular ang mga taga-Barangay Banyaga at Bili­binwang na inilikas pa noong nakaraang pagsabog ng bulkan noong 2020 at 2022,” dagdag ni Reyes.

Samantala, pinayuhan ni Philippine Institute of Volcanology and Seismology (Phivolcs) director Teresito Bacolcol ang mga residente sa paligid ng bulkan na palaging uminom ng tubig, manatili muna sa bahay at magsuot ng N95 face mask kung lalabas ng bahay bilang proteksyon sa inilalalabas na asupre ng bulkan.

