Underground cafe patok sa Rizal

Kung isa ka ring resto lover at explorer, baka magustuhan mo ring dayuhain ang tagong kainan na ito sa Rizal!

Ito ay ang Burrow Café na matatagpuan sa 113 Beverly Hills Avenue, Beverly Hills Subdivision, Taytay, Rizal. Paglalarawan dito, “An underground hidden haven with rustic interior and an intimate style restaurant.”

Ilan sa mga ipinagmamalaki ng kainan na ito ay ang pagiging Instagrammable worthy, nature-friendly, at ang super relaxing at calming na awra ng lokasyon nito.

Nakapalibot ang mga halaman sa loob at labas ng naturang resto kaya naman mapapasabi na lang ng, “I’m with nature!”

Courtesy of X TRAVEL-Facebook

Bukod dito, hindi rin magpapahuli ang mga pagkain na kanilang ino-offer sa menu. Mayroon silang lechon, gising-gising, caldereta short ribs, carrot risotto, at iba’t ibang uri ng cakes bilang panghimagas gaya ng cheesecake, kalabasa cake, suman ala mode, chocolate ganache, at marami pang iba!

Mayroon din silang ‘hidden’ door kung saan ala-encantadia ang peg dahil tatambad sayo ang kalikasan, ang ilog, at mga ibon na lumilipad-lipad.

Siguraduhin lamang na nakapagpa-reserve bago mag-dine in. Dagdag pa rito, tumatanggap din sila para sa mga private event.

Kaya naman ano pang hinihintay mo? Ayain na ang tropa, pamilya, o bebe at gumora na sa Rizal! (Moises Caleon)