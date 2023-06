Shira Tweg bet sampalin si Jillian Ward

Bet na bet ni Shira Tweg na makasama sa project si Daniel Padilla.

Inggit na inggit nga raw siya kapag may nakikita siyang mga fan na binabati ni Daniel. Wish niya na mangyari rin `yon sa kanya.

“Gusto kong makasama si Kuya Daniel sa movie o sa serye. Alam ko malabo na maging partner ko siya, pero as a kuya ko siya, sana mangyari `yon,” sabi ni Shira.

Nakakaloka lang si Shira, na mas bet pala niya ang maging kontrabida kesa ang maging bida. Bagamat bukod sa pag-arte, tutok din siya sa pagkanta, dahil heto nga at may single na siya, ang ‘Pag-Ibig’ under Star Music.

Katunayan, last week ay nasa UP Diliman siya, kumanta sa event ng mga estudyante roon. At bongga ang pagtanggap sa kanya, na todo palakpak talaga sila, kaya talagang ginanahan siyang mag-perform.

“Ang babait po nila. Kahit hindi nila ako kilala, super cheer pa rin sila sa akin!” sabi ni Shira.

Anyway, tungkol sa pagiging kontrabida, kung mabibigyan daw siya ng chance, gusto niyang makatrabaho si Jillian Ward.

Yes, bet ni Shira na sampal-sampalin, sabunutan at talakan si Jillian.

Pero, hiyang-hiya siya, na parang ayaw niyang gawin ang sampalan at talakan.

“Pero kung iuutos po ng direktor, gagawin ko po! Gusto kong makatrabaho si Jillian!” sabi ni Shira. (Dondon Sermino)

See Related Story:

Feeling Miss Universe sa debut: Jillian Ward gaya-gaya kay Catriona Gray