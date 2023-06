San Beda, Letran bubuhayin karibalan

Mga laro ngayon: (Ynares-Pasig)

2:00pm – San Beda vs Letran

4:00pm – DLSU vs Perpetual

PAPAYPAYAN muli ng Marinerong Pilipino-San Beda at Wangs Basketball@27 Striker-Letran ang karibalan sa NCAA, ngayon naman ay sa semifinals ng PBA D-League Aspirants Cup.

Best-of-three ang napipintong pukpukan umpisa ngayon sa Ynares Sports Arena sa Pasig. Sa kabilang pairing ang EcoOil-De La Salle at Perpetual Help.

No. 1 pagkatapos ng elims ang Red Lions (5-1), dumaan sa quarterfinals ang No. 4 Knights (3-3) at ipinagpag ang CEU 94-87 nito lang Martes.

Wire-to-wire ang 90-87 win ng Beda sa Letran sa elims, nagkatalo lang nang pumasok ang 3-pointer ni Yukien Andrada 0.5 seconds na lang sa orasan.

Sina Jacob Cortez, Peter Alfaro, Damie Cuntapay at Andrada ang nagtulak sa mga taga-Mendiola sa outright semis.

Sumakay ang NCAA three-peat champion Letran kina Kurt Reyson, Kyle Tolentino, Kobe Monje para sipain sa overtime ang Scorpions sa isang laro lang sa quarters.

(Vladi Eduarte)