Pinay rider Ariana Evangelista umakyat sa world ranking

NAPATAAS nina Ariana Evangelista at ng Philippine women’s mountain bike squad ang kanilang world rankings para palakasin ang kanilang bid na maging kwalipikado sa Paris Olympic Games sa 2024.

Si Evangelista, na Cambodia SEA Games silver medalist at isang bronze medalist sa UCI Hors Yawatahama event sa Japan, ay nagtala ng 225 puntos at tumalon ng 60 hagdan mula 214 tungo sa No. 154 sa pinakabagong world rankings.

Hinatak ng nangungunang MTB rider ng bansa ang Pilipinas sa pang-41 sa ranggo ng bansa, para sa panglimang pinakamahusay sa mga bansa sa Asya.

Inakay nina Evangelista at Yaoyao ang Pilipinas sa pagkolekta ng 499 puntos, limang puntos lamang sa likod ng fourth-running China at 48 points sa third-running Thailand.

(Lito Oredo)