Para ‘di masingitan: Kobie binabakuran si Andi

Inamin ni Kobie Brown na may feelings na sila ni Andi Abaya sa isa‘t isa.

“We’re not gonna hide the fact na we have the feelings for each other na,” pag-amin ni Kobie sa guesting nila ni Andi sa ‘Magandang Buhay’.

Pero kahit may nararamdaman na sila sa isa’t isa ay hindi sila nagmamadali at patuloy pa rin si Kobie sa panliligaw kay Andi at mas gusto pa nilang kilalanin ang isa’t isa.

Pagdating sa panliligaw, traditional ang mas naa-appreciate ni Andi dahil nandoon daw ang willingness na mas makilala ang nililigawan.

Dagdag pa ni Andi, hindi siya naniniwala na kailangang may label ang isang relasyon at ang importante raw ay ang intention ng bawat isa.

“Yes!” naman agad ang sagot ni Kobie nang tanungin siya ni Melai Cantiveros kung bawal ba mag-entertain ng ibang manliligaw si Andi.

“Honestly, it’s up to Kobie naman kung ano ‘yung gusto niyang gawin, kung ano ‘yung gustong i-pursue ng puso niya,” paliwanag ni Andi.

Nautal naman si Kobie sa kanyang sagot kaya humirit na si Regine Velasquez-Alcasid na, “Bakuran na,” ang dapat gawin ni Kobie.

Pinuri naman ni Regine si Andi na hinahayaan lang si Kobie ang umamin na dapat naman ay ganoon talaga para makita ang intention ng lalaking manliligaw.

‘Yun na! (Byx Almacen)

