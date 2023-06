Pagprotekta sa kapakanan ng bawat Pilipino at karapatan sa malayang pamamahayag

Kamakailan lamang, nabalitaan natin ang pagpaslang sa radio broadcaster na si Cresenciano Bunduquin sa Calapan City, Oriental Mindoro.

Bilang masugid na nagsusulong ng kapakanan ng ating media workers, mariin kong kinokondena ang karumal-dumal na pagpatay sa naturang mamamahayag. Bagama’t naibabalita na handa na ang ating kapulisan na magsampa ng kaso matapos nilang ma-identify ang suspect, nananawagan pa rin ako ng agarang hustisya upang maparusahan ang may kagagawan.

Ang mga ganitong uri ng krimen ay hindi lamang pag-atake sa isang indibidwal kundi pag-atake rin sa press freedom sa ating bansa. Ito rin ay isang paalala sa mga panganib na kinakaharap ng mga mamamahayag na matapang na inilalagay ang kanilang mga sarili sa frontline. Sila ang nagdadala ng balita at tamang impormasyon, lalo na sa panahon ng pandemya, bagyo at iba pang mga kalamidad. Kaya naman nararapat lamang natin silang proteksyunan.

Sa kadahilanan ding ito kaya si dating pangulong Rodrigo Duterte ay bumuo ng Presidential Task Force on Media Security sa panahon ng kanyang administrasyon para imbestigahan ang media killings at maitaguyod ang ligtas na pamamahayag sa bansa.

Sa aking kapasidad naman bilang isang senador at miyembro ng Senate Committee on Public Information, ibinahagi ko sa aking speech sa katatapos lang na Bicol Social Media Summit noong June 3 ang paghahain ko ng Senate Bill No. 1183, o ang “Media and Entertainment Workers Welfare Act.” Kung maisabatas, ang komprehensibong panukalang ito ay naglalayong magbigay ng pinahusay na proteksyon, seguridad, at mga insentibo para sa media workers sa bansa, anumang platform silang nabibilang.

Kasama sa panukalang batas ang mga probisyon para sa karagdagang coverage ng health insurance, overtime at night differential pay, hazard pay, at iba pang benepisyo para pangalagaan ang mga karapatan at kapakanan ng ating media workers.

Nakikiisa rin ako sa ating layunin na maipahayag ang katotohanan. Labanan natin ang fake news at siguraduhing ang balitang ibinabahagi natin ay totoo at tama lamang para walang kababayan nating maaapi o maaabuso.

Ang sabi ko nga palagi, full support ako sa media basta totoong balita lang palagi, katotohanan lang sa lahat ng oras ang ipinapalabas.

Samantala, hangad ko ang patuloy na maitaguyod ang kapakanan ng bawat Pilipino, anumang papel ang ginagampanan nila para sa bansa. Kaya naman nitong linggo, patuloy rin ako sa pag-iikot sa buong bansa para mamahagi ng tulong sa ating mga mahihirap na kababayan.

Noong June 7, sinaksihan ko ang groundbreaking ng Super Health Center sa Barotac Viejo sa Iloilo province. Naimbitahan din ako ng lokal na pamahalaan para sa bagong tayo na fire station at turnover ng isang firetruck mula sa LGU. Namahagi rin tayo ng tulong sa ilang indigents sa lugar. Pagkatapos ay bumisita rin tayo sa bayan ng Banate para magkaloob ng tulong sa ilang naging biktima ng bagyong Agaton noon.

Pumunta din tayo sa Silay City, Negros Occidental kahapunan para saksihan naman ang groundbreaking ng Super Health Center doon. Nakita ko rin ang kasalukuyang itinatayong Infectious Diseases Wing sa Teresita L. Jalandoni Provincial Hospital na aking tinulungang mapondohan noon bilang vice chair ng Senate Finance Committee. Nagkaloob din tayo ng tulong sa mga benepisyaryo ng sektor na pang-agrikultura, at dinaluhan din natin ang selebrasyon ng kanilang Charter Anniversary.

Noong June 6, dinaluhan din natin ang groundbreaking para sa Super Health Center sa Las Nieves sa Agusan del Norte. Namahagi rin tayo ng tulong sa mga mahihirap sa naturang bayan. Nagkaroon din tayo ng inspeksyon sa itinatayong Las Nieves Bridge, isang proyekto na sinuportahan din nating mapondohan.

Matapos ito, nag-inspeksyon tayo sa Super Health Center sa Butuan City kung saan namahagi rin tayo ng tulong sa mga residente roon. Dumalo rin tayo sa Annual General Assembly ng Philippine League of Secretaries to the Sanggunian, Inc. sa Davao City para naman komendahan ang mga lingkod bayan sa serbisyong ginagawa nila.

Noon namang June 5, nagtungo tayo sa Digos City sa Davao del Sur para rin dumalo sa groundbreaking ng itinatayong Super Health Center sa siyudad. Gaya ng nauna kong pagdalo sa ganitong mga pagtitipon, namahagi rin tayo ng tulong sa mga kababayan natin doon.

Maliban naman sa pagdalo sa Bicol Social Media Summit noong June 3, nagtungo rin tayo sa Naga City para mamahagi ng suporta sa mahihirap at daluhan din ang groundbreaking para sa Super Health Center sa siyudad. Nagkaroon din tayo ng monitoring visit sa Malasakit Center sa Bicol Medical Center kung saan binigyan natin ng dagdag na tulong ang mga pasyente at frontliners sa ospital. Ang Department of Social Welfare and Development naman ay kasalukuyang binibigyan ng dagdag na suportang pinansyal ang mga kuwalipikadong pasyente doon.

Noong June 2, nagpunta tayo sa Batangas para mag-inspeksyon sa Super Health Center sa bayan ng Ibaan at para na rin mamahagi ng tulong sa mga kapwa ko Batangueño roon. Nag-inspeksyon din tayo sa multipurpose building na magiging bagong municipal hall ng Ibaan, isang prokyekto na sinuportahan ko ring mapondohan. Sinundan ito ng pamamahagi natin ng tulong sa mga mahihirap na residente ng Sta. Teresita sa parehong probinsya.

Maliban sa mga personal kong pagbisita, nakapunta rin ang aking opisina sa iba’t ibang panig ng bansa para rin tumulong sa mga nangangailangan tulad sa mga kababayan natin sa Cabanatuan City, Nueva Ecija; Alitagtag, Batangas; Maguindanao del Norte; Calatrava, Romblon; Baguio City; Caloocan City; Cebu City; Parañaque City; at Quezon City.

Samantala, nagpadala rin ako ng aking mensahe ng suporta sa mga taga-Zamboanga City sa groundbreaking ng kanilang Super Health Center sa Barangay Talon-Talon.

Tulad ng nauna ko nang sinabi, narito ako bilang isang lingkod-bayan na handang ipaglaban ang mga karapatan ng mga Pilipino at tumulong sa mga nangangailangan sa abot ng aking makakaya. Hinihiling ko naman ang inyong suporta at pakikipagtulungan sa mga hakbang na ating isusulong upang matamo ang tunay na katarungan at proteksyon para sa bawat Pilipino.