Novak Djokovic nag-rally sa French Open quarters

NAG-RALLY si Novak Djokovic para iligwak si Karen Khachanov 4-6, 7-6 (0), 6-2, 6-4 sa French Open quarterfinals nitong Martes.

Ito ang unang talo sa opening set sa Roland Garros ni Djokovic ngayong taon.

Nang mapuwersa ang tiebreaker sa second set sa Court Philippe Chatrier, nilabas na ng two-time champion ang kalibreng naghatid sa kanya sa 22 grand slam title.

Kinumpleto ni Djoko ang shutout sa tiebreaker bago dinomina ang sumunod na dalawang set para bumiyahe sa semifinals.

Kasado ang paluan nila ni No. 1 Carlos Alcaraz sa final four. Tinalo ng Spaniard si No. 5 Stefanos Tsitsipas 6-2, 6-1, 7-6 (5) sa isa pang last 8 pairing.

(Vladi Eduarte)