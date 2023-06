Napakaraming plastic sa Pilipinas

Hindi tungkol sa mga taong plastic ang paksa ng artikulong ito, bagama’t marami-rami rin talaga ang mga ganitong klase ng tao sa Pilipinas.

Ito ay tungkol sa nakababahalang balita hinggil sa kung tawagin ay microplastic o mga pinong-pino plastic na mas maliit sa 5 milimetro na pumapasok sa ating mga pagkain, sa ating iniinom na tubig at maging sa hanging ating nilalanghap.

Kagaya ng normal na sukat ng plastic, ang mga microplastic ay kadalasang nangangailangan ng daang taon bago mabulok na tinatayang aabot ng hanggang 500 taon. Higit na nakababahala ay ang pagkumpirma ng Department of Environment and Natural Resources (DENR) nuong taong 2021 ang pagkakaroon ng Pilipinas ng mga microplastics sa ilang lokasyon sa ating mga katubigan.

Ayon sa DENR Ecosystems Research and Development Bureau, sa sampung mga lugar na inaral, ang Tañon Strait Protected Seascape, na naghihiwalay sa mga isla ng Negros at Cebu, ay ang may pinakamatas na densidad o kasinsinan ng microplastics sa 54 piraso kada litro. Higit na nakababahala ito sapagka’t ang lugar na ito ay protektado sa ilalim ng Proclamation No. 1234 na inilabas ni Pangulong FVR nuong 1998. Sumunod sa Tañon ay ang Subic Bay na may 34 piraso kada litro at Boracy na may 31 piraso kada litro. Nakakalungkot din ang resulta ng pag-aaral na lumabas sa Environmental Science and Pollution Research Journal na nagsiwalat na nakalalanghap tayo ng microplastics sa hangin sa Metro Manila kung saan ang Muntinlupa City at Mandaluyong City ang may pinaka-mataas na konsentrasyon.

Ang Pilipinas ay sinasabing ikatlo may pinaka-malaking ambag ng polusyon na plastic sa buong mundo, ayon sa isang artikulo nuong 2015. Nangyayari ito sapagka’t ang mga naiipon na basura sa lupa ay nagpapabara ng ating mga baybayin at tumatapon sa karagatan at naglalakbay sa mga sulok ng mundo. Ganito pa rin ang katayuan ng Pilipinas sa pag-aaral na inilabas nuong taong 2022 ng Duke Nicholas Institute for Environmental Policy Solutions. Sinasabi na ang pangunahing pinagmumulan ng polusyon na plastic ay ang mga bukas na tambakan ng mga basura. Ang malawakang paggamit ng single-use plastic, kagaya ng mga sachets, ay nagpapalala ng problema.

Bagama’t umiiral ang batas na Ecological Solid Waste Management Act na ipinasa nuong taong 2000, hindi malakas ang nagiging implementasyon nito, lalo na sa pagtugon sa mga target na dapat magawa.

Ang karaniwang tugon ng pamahalaang nasyonal ay sabihin na ginagawa nila lahat ang kanilang makakaya at ang pangunahing solusyon ay nakasalalay sa mga lokal na pamahalaan at sa mga tao mismo. Marami rin namang mga lokalidad ang tumutugon sa problema sa pamamagitan ng pagpasa ng mga ordinansa hinggil sa pagbabawal ng paggamit ng single-use plastics. Ang nagiging problema ay ang uri at kalidad ng pagpapatupad. Sinasabi ng mga kritiko na wala ring pambansang patakaran para tugunan ang polusyong plastic.

Nguni’t sa pagdiriwang ng Philippine Environment Month nitong Hunyo, alinsunod sa Proclamation No. 237 na nilagdaan ni Pangulong Cory Aquino nuong 1997, tinitiyak ng DENR na lalabanan ng husto ang lumalalang polusyong plastic sa bansa sa pamamagitan ng pagsulong ng tinatawag na circular plastic economy kung saan ang mga material na plastic ay maaring gamiting muli o gamitin sa ibang paraan. Kasama rin dito ang responsableng paggamit ng plastic. Baka ang kulang talaga ay ang panagutin natin ang mga kumpanya na lumilikha ng mga materyal na nauuwi bilang polusyon. Malaki ang naging pakinabang nila sa mga ganitong packaging. Hindi ba dapat malaki rin ang kanilang pananagutan?