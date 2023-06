Minnesota Twins bulagta sa mga bato ni Zach Eflin

PINAGLARUAN ni Zach Eflin ang batters ng Minnesota, at binokya ng MLB-best Tampa Bay Rays ang American League-leading Twins 7-0 Martes ng gabi.

Nagpakawala ng triple at naka-homer si Luke Raley para pagandahin ang panalo.

Bumato si Eflin hanggang seventh inning para kubrahin ang pang-walo niyang panalo.

Tatlong hits lang ang pinalusot ni Eflin, naka-strike out ng siya sa 6 2/3 innings.

“That sinker and cutter, and curveball combo he has going the way he wants right now,” bulalas ni Twins manager Rocco Baldelli sa palabas ni Eflin. “He threw a ton of strikes. He looked like he was pounding the zone.”

Nakuha ni Raley ang una niyang career three-base hit at umiskor sa three-run fourth. Isang inning ang nakalipas, kumonekta naman siya ng two-run shot mula kay Louie Varland tungo sa 5-0 lead.

(Vladi Eduarte)