Mga Pinoy visa-free entry na sa Canada

Kabilang ang Pilipinas sa 13 bansa na pasok sa visa-free travel program ng Canada.

Epektibo agad ang programa para sa mga Canadian visa holder sa nakalipas na 10 taon gayundin sa mga US non-immigrant visa holder na bibisita sa Canada para maglibang at mag-negosyo.

Ayon kay Minister for Immigration, Refugees and Citizenship Sean Frazer, hindi na kailangan ng visa ng mga kuwalipikadong bisita basta mag-apply lang ang mga ito para sa electronic travel authorization (eTA).

“This exciting development means that more individuals from the Philippines can now embark on unforgettable adventures, explore our diverse landscapes, reunite with family and friends, and immerse themselves in our vibrant culture without the hurdle of visa requirements,” ani Fraser.

Bukod sa Pilipinas, pasok rin sa programa ang Antigua at Barbuda, Argentina, Costa Rica, Morocco, Panama, St. Kitts at Nevis, St. Lucia, St. Vincent and the Grenadines, Seychelles, Thailand, Trini­dad at Tobago at Uruguay.

Dahil dito, magi­ging mas mabilis, at mas abot-kaya para sa mga biyahero sa Pilipinas na na bumisita sa Canada ng hanggang anim na buwan maglibang at magnegosyo.