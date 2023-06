Marlon Tapales puntirya limang world championship

BINASBASAN ng World Boxing Association (WBA) si unified WBA at IBF superbantamweight champion Marlon “Nightmare” Tapales para pagkaisahin ang mga titulo sa magwawagi kina dating undisputed bantamweight titlist Naoya “Monster” Inoue at reigning WBC at WBO titlist Stephen “Cool Boy Steph Scooter” Fulton upang maisakatuparan ang pagnanais maging unang undisputed na Filipino boxer sa kasaysayan.

Wala pang Pilipinong boksingero ang nakakagawang masungkit ang lahat ng titulo sa isang dibisyon, kahit man ang bosing ni Tapales na nag-iisang eight division world champion Manny “Pacman” Pacquiao ng MP Promotions, four division champions Nonito “Filipino Flash” Donaire at Donnie “Ahas” Nietes at three-division John Riel “Quadro Alas” Casimero ay hindi naisakatuparan ang pagkuha ng limang titulo na WBA, WBC, WBO, IBF at The Ring.

“The WBA approved that Marlon Tapales, WBA super bantamweight champion, will unify his belt against the winner of Naoya Inoue and Stephen Fulton. Meanwhile, Murodjon Akhmadaliev and Tomoki Kameda must meet in a final eliminator to determine the division’s mandatory challenger,” saad ng WBA sa kanilang tweet.

Inaasahan ni Tapales na magiging mabigat ang kakaharaping pagdepensa sa titulo sa paghihintay sa magwawagi sa pagitan ng dalawang walang talong boksingero sa unification match nina Fulton at Inoue sa Hulyo 25 sa Ariake Arena sa Tokyo, Japan.

Subalit mas pinaghahandaan ng 31-anyos mula Kapatagan, Lanao del Norte ang dating undisputed bantamweight title holder na Japanese slugger.

Nauna ng inihayag ni Tapales na mas nais niyang makatapat si Inoue na nagpatumba sa maraming Pilipinong boksingero.

“[Inoue is] number 1 pound for pound so everybody wants to fight him, including me. I’m a champion now so I feel I’ve got a ticket to fight him too, so I can prove that I can be pound for pound like him,” pahayag ni Tapales (37-3, 19 knockouts) patungkol kay Inoue (24-0, 21KOs) na nagawa ring pagharian ang light-flyweight at super-flyweight class.

(Gerard Arce)

