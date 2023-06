Marian, Gabby natuloy rin ang tambalan

‘Against All Odds’ ang title ng primetime series na pagbibidahan at pagtatambalan nina Marian Rivera at Gabby Concepcion.

Parang sa totoong buhay rin na against all odds ang hindi matuloy-tuloy na pagtatambal nila, pero heto’t finally nga ay matutuloy na rin.

Kung matatandaan, ang ‘My First Yaya’ sana ang una nilang pagtatambalan at nakapag-start na sila ng taping, pero kinailangan ni Marian na mag-back out sa serye dahil sa pandemic.

Si Sanya Lopez ang pumalit kay Marian, na nakita naming nag-congratulate naman ngayon kina Marian at Gabby dahil tuloy na nga ang tambalan ng mga ito.

Ngayong nagbabalik teleserye si Marian after five years, si Gabby pa rin nga ang kapareha niya. Nagkaroon na sila ng story conference noong Martes (June 6) at ipinakilala na rin ang makakasama nilang sa cast na sina Max Collins, Gabby Eigenmann, Kiray Celis, Raphael Landicho, at iba pa.

Ngayon pa lang ay tila nabuhayan na ng loob ang fans ni Marian dahil totoo na nga’t mapapanood na uli nilang umarte sa primetime TV ang misis ni Dingdong Dantes. (Rose Garcia)

