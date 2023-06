Lakas trip! Bigas niluto sa takore 

Viral sa social media ang kakaibang trip ng isang netizen na nagsaing sa isang takore imbes sa normal na kaldero.

Kumalat ang larawan mula sa post ng isang Facebook page kung saan makikita ang kakaibang lutuan ng kanin na imbes sa kaldero ay sa takure ginawa.

Mapapansin sa picture na mukhang hindi naman nahilaw ang sinaing at saktong-sakto nga lang daw.

Humakot ang naturang post ng libo-libong komento mula sa mga netizen. Para kay Nimfa Gabrino Bagahansol, ani. “Maganda yan kape nalang ang kulang.”

Sabi naman ni Precious Anne Gonzaga, “Nagmamadali po yata si nanay ,hnd napansin sa takure sya nakapagsaing.”

“Paano pag nag kulo ang sinaing doon llabas sa ilong ng takure,” biro ni Edna Dugenia Osorio.

Tila may kaparehong karanasan din ang user na si Ginly Cabasag Templatora, aniya, “Ginawa q nuon yn 4years old aq ngpractice mgsaing sympre bata ang alm q pwd lht gmitin ang kaldero or takuri pgngsaing. Nilatigo lng nmn aq ng papa q kc naluto nga daw pr papano sasandukin yung kanin.”

“Good idea all in one,” dagdag ni Mayen Quilangan. (Moises Caleon)