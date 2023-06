Kilalanin: Pinakamatangkad na lalaki sa Gensan

Kung marami tayong hinahangaang international athlete na super sa tangkad, meron din tayo niyan sa ‘Pinas! Kilalanin si Glen Casida na higit 7 footer ang taas.

Mula sa Brgy. Calumpang, General Santos City ang 28-anyos na si Glen. May taas siyang 7 feet and 2 inches.

Kamakailan lang ay nakilala siya ng vlogger na si Avel Manansala at nakapagpa-picture pa rito. Sabi nito sa kanyang Facebook post, “Woohoo! Finally met Galen Casida of Bula, the Tallest Man of GenSan! 28-year old Galen stands at 7’2. Me? 5’4.”

“Thanks Kuya for granting my request!” sabi pa ni Avel.

Ang size umano ng sapatos ni Glen ay 22 habang ang mga damit na kanyang sinusuot ay palaging 5XL.

Si Glen ay dating varsity player ng basketball sa Adamson University kung saan naglaro siya bilang center position. Dito ay nagtapos siya ng kursong IT o Information Technology.

Pagkaraan ay nagtrabaho siya bilang teaching assistant sa STI Colleges, staff sa LGU Gensan, IT Specialist sa Kapascend, at ngayon ay empleyado ng GenTuna Corporation. (Moises Caleon)