Kevin Love petmalung hugot ng Miami Heat

EPEKTIB ang balasa ni coach Erik Spoelstra sa Miami sa Game 2 ng NBA Finals kontra Denver na kinubra ng Heat 111-108 para ibuhol sa 1-1.

Ibinalik ng Fil-Am coach sa bench si Caleb Martin, nilagay sa opening five si Kevin Love.

Lumaki ang frontcourt kina Love at Bam Adebayo, si Jimmy Butler sa small forward. Nakasabay sila sa post-ups at hindi na-bully ng frontline ng Nuggets kina Nikola Jokic, Aaron Gordon at Michael Porter, Jr.

Si Love ang umusog sa help defense, humablot ng team-high 10 rebounds at nakakuha ng 2 steals. Sa 22 minutes na nasa loob si Love, na-outscore ng Miami ang Denver ng 18 points.

Sa Game 1 loss ng Heat, si Gabe Vincent ang kumuha kay Jamal Murray at si Butler kay Gordon. Kinain ni Murray ang bantay.

Nag-switch sa Game 2, naibaba ni Butler ang produksiyon ni Murray sa 18.

“He scores in so many different ways,” bulalas ni Butler kay Murray. “But it’s just about effort, contesting every shot, body on body, making everything difficult for him.”

Mission accomplished si Butler, 7 of 18 lang sa floor si Murray.

Game 3 ngayong araw sa Miami, unahan muli sa trangko.

“Mentality is the same,” giit ni Murray, namigay ng 10 assists. “Jimmy is a good defender. Got great hands, anticipation.”

(Vladi Eduarte)