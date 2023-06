Kawalan ng hustisya

Kahit matagal nang nakakulong, hindi pa rin nabibigyan ng kalayaan si dating Senadora Leila de Lima.

Tinanggihan ng Muntinlupa City Regional Trial Court Branch 256 ang kanyang kahilingan para sa piyansa kahit nag-atras ang mga pangunahing saksi laban sa kanya at malinaw na pinawalang-sala siya sa iba pang kaso. Ito ba ang katarungan?

Sa harap ng mga pagsisiwalat at pagpawalang-sala, hindi ba’t kababaligtaran ng katarungan ang pagpapatuloy ng kanyang pagkakabilanggo? Mula pa noong 2016, patuloy na inaapi si De Lima.

Matapos ang anim na taon sa piitan, wala pa ring matibay na ebidensiya laban sa kanya. Hindi na ba sapat ang tagal na ito upang patunayan ang kanyang pagkakasala, kung mayroon man talaga?

Ang paghaharap ni De Lima sa matinding pang-aapi at panunupil ay tila isang paninindak sa mga kritiko ng nakaraang administrasyon. Bilang isang malakas na tinig na kumukundena sa marahas na giyera kontra droga, hindi tumigil ang mga hamon na kinakaharap niya. Ang pag-atras ng mga saksi at ang pagpawalang-sala sa iba pang kaso ay nagpapatunay lamang na wala silang malasakit sa katarungan at patuloy na pagkaantala ng kanyang pagkakakulong.

Sa loob ng anim na taon na pagkakabilanggo, hindi lamang nawalan si De Lima ng kalayaan kundi naging biktima rin siya ng panganib sa kanyang kalusugan. Naranasan niya ang panganib ng kamatayan sa Philippine National Police Custodial Center. Sa kabila ng lahat ng ito, nananatiling matatag at hindi sumusuko si De Lima sa kanyang laban para sa katarungan at demokrasya. Hindi na ba sapat na wakasan ang pang-aapi sa isang taong walang napatunayang kasalanan?

Ang patuloy na pagpapahirap kay De Lima ay malinaw na paglabag sa kanyang mga karapatan bilang isang indibidwal. Ito ay isang halimbawa na ang ating sistemang pangkatarungan ay ginagamit upang suppress ang mga boses ng oposisyon at mga kritiko ng pamahalaan. Ito ay malaking sampal sa lahat ng nagnanais ng katarungan sa ating bansa.

Sa huli, ang simpleng katotohanan ay ito: Si Leila de Lima ay nakakulong nang mahigit anim na taon nang walang kahit anong malasakit sa katarungan. Ang pagpapahirap sa kanya ay hindi lamang isang paninindak sa kanyang pagkatao kundi pati na rin sa prinsipyo ng patas at makatarungang sistema ng katarungan.

Ang pagkakabilanggo ni De Lima ay hindi lamang tungkol sa kanya, ito ay tungkol sa katarungan at demokrasya sa ating bayan. Kailangan nating tutulan ang patuloy na pang-aapi at panunupil at ipaglaban ang kahalagahan ng katarungan para sa lahat. Nasa ating kamay ang kapangyarihan upang ipanawagan ang tunay na katarungan at ang kalayaang nararapat para kay De Lima at sa mga katulad niya.