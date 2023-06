Kathryn ratsada na sa shooting ng movie with Dolly

Nag-first shooting na si Kathryn Bernardo ng kanyang bagong pelikula na ang titulo ay ‘A Very Good Girl’. Kasama niya sa proyektong ito ang multi-awarded international Filipina actress na si Dolly de Leon.



Sa Instagram account ni Kathryn, pinost niya ang photo na hawak niya ang isang clapperboard habang nasa set siya ng pelikula.



Ang kanilang direktor ay si Petersen Vargas at ang screenplay nito ay gawa ni Marionne Dominique Mancol.



Noong March pa in-announce ng aktres ang tungkol sa pelikulang ito.



“It is such an honor because I will be working, she agreed to work with me, with the one and only Ms. Dolly de Leon. For sure marami akong matututunan sa kanya. I can’t wait to meet her again. What a great honor na gumawa at nabigyan niya ako ng oras,” nasabi noon ni Kathryn.



Noong i-pitch nga raw ang naturang project kay Dolly, tinanong nito kung sino ang makakasama niya? Noong sinabi sa kanya na si Kathryn, nag-“Yes!” daw agad siya sa pelikula. Noon pa raw napapanood ni Dolly si Kathryn at nakikita niya ang husay at dedication ng girlfriend ni Daniel sa pagiging artista.



Sey ni Dolly, “She’s very professional, she’s very humble… That’s why I’m very excited to work with her.”

Siyempre excited na ang fans sa pagsasamang ito nina Kathryn at Dolly. (Ruel Mendoza)

