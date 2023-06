Karla naunahan pa si Daniel sa pagpasok bilang army reservist

Si Daniel Padilla ang inaawitang sumali sa Philippine Army para maging reservist, pero ang nanay nito na si Karla Estrada ang pumasok para maging kawal.

Ibinahagi ni Karla sa kanyang Instagram ang ilang larawan na nagpapakita ng pagtungo niya sa opisyales ng Commission into the Reserve Force, AFP.

Nasa caption ng video post ang pagbabalita ng ‘Face2Face’ host na malapit na siyang maging kasapi ng AFP.

Aniya, “Commission into the reserve Force, AFP. Soon to be a Philippine Army Reservist. #toservewithloveformycountry.”

Sa unang larawan ay nakasuot ng full military uniform si Karla. Wala pang pangalan sa kanyang uniform dahil posibleng pang-photo op lang ang itsura niya para sa kanyang social media content.

Umani naman ng paghanga at suporta si Karla sa mga netizen, maging sa kanyang mga kasamahan sa showbiz na sina Jhong Hilario, Mariel Padilla, Cristina Gonzalez, Amy Perez, at Ruffa Gutierrez.

Inaawitan sa ilang comment na sumali na raw si Daniel sa army para mother and daughter tandem na sila.

Pero mukhang malabo ito dahil sa rami ng mga ganap sa karera ng Kapamilya actor-singer. (Rey Pumaloy)