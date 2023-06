Jovelyn Gonzaga alalay sa tuhod na na-injury

NAKAKA-ADJUST na sa indoor volleyball si Jovelyn “Bionic Ilongga” Gonzaga sa pagbabalik sa Cignal HD Spikers bilang paghahanda sa nalalapit na pagbubukas ng 2023 Premier Volleyball League (PVL) Invitational Conference sa Hunyo 29.

May ilang pagkakaton na hindi muna sumasabak sa ensayo ang 31-anyos na 2021 Vietnam Southeast Asian Games bronze medalist dahil sa matagal na pagkakababad sa buhanginan sa women’s beach volleyball.

Inamin ng tubong Jordan, Guimaras na binabantayan nito ang kanyang mga dating injury sa paglipat sa taraflex court matapos magkaroon ng ACL injury na patuloy niyang pinapagaling at pinapalakas.

Inaalalayan pa ng dating multiple Philippine SuperLiga at Shakey’s V-League MVP at Best Opposite spiker ang tuhod gayundin ang kanyang edad.

Nagbalik sa Cignal si Gonzaga matapos pansamantalang magpahinga ang dating koponan na Army Black Mamba Lady Troopers na karamihan ng manlalaro ay nasa military training.

Magiging malaking tulong agad sa Cignal si Gonzaga na lalong patatatagin ang opensa upang masubukang makabalik sa Finals matapos ang runner-up finish noong 2022 Reinforced Conference at dalawang bronze medal sa 2022 Open at Invitational, habang nais bumawi sa sixth place finish nitong nagdaang All-Filipino Cup.

Makakasama ng 5-foot-8 spiker sa koponan sina Rachel Anne Daquis, Ces Molina, Geneveve Casugod, Toni Rose Basas, Roselyn Doria, Jerrili Malabanan, Ria Meneses, Gel Cayuna, Grazielle Bombita, liberos Fatima General, Angelique Dionela, Jacky Acuna, Gyselle Sy at dating Ateneo hitter Vanie Gandler.

(Gerard Arce)