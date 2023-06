Joshua super dila, laplap sa mga labi, leeg ni Gabbi 

Trending agad-agad ang laplapan nina Joshua Garcia at Gabbi Garcia sa serye nilang kasama sina Jodi Sta. Maria at Richard Yap.

Sa presscon nga nila, bagamat pinag-usapan ang kusina scene, hindi ito masyadong dinetalye. Pero, may idea na ang lahat kung anong eskena nga `yon, dahil sabi nga, sa scene na `yon ay dalagang-dalaga na si Gabbi, ha!

‘Kaloka nga ang eksena, na mula sa lamasan ng dough, na gagawin ngang tinapay, na kung saan ay nasa harap ni Joshua si Gabbi, biglang-bigla ay napunta ang mga labi ng aktor sa tenga ng aktres.

Makikita ang facial expression ni Gabbi na tila elyang-elya sa ginagawa ni Joshua, na nakapikit pa ang mga mata at sarap na sarap. Hanggang sa umikot nga sila at magkaharap, at binuhat ni Joshua si Gabbi para iupo sa lamesa.

Sa eksenang `yon ay tila nagmukbang na nga si Joshua, na pinapak nang husto ang leeg, balikat, mga labi ni Gabbi. Nakakaloka ang dila ni Joshua na naglaro talaga sa leeg ni Gabbi hanggang sa umabot sa mga labi.

Doon ay tuluyan na ngang nag-topless si Joshua at ‘minukbang’ ang alindog ni Gabbi.

Pero biglang itinigil ni Gabbi ang lahat, dahil nakapag-isip, na Filipino values pa rin daw siya. Sa scene na `yon ay hubad pa rin si Joshua, sabay takip ng kanyang mga utong.

Bukod sa nag-trending ang ‘Unbreak My Heart’ ay trending din ang ‘UMHMgaPusongPinagtagpo’ at GandangGabbiAlex.

At heto nga ang mga nakakalokang komento ng mga netizen:

“Grabe humalik. Nagmukbang si Joshua sa mga labi ni Gabbi.

“Naloka ako dito. The facial expression of Gabbi, damang-dama ang halik ni Joshua.

“Nakailang gin bilog kaya si Khalil ngayong gabi?

“Babawi naman si Khalil. May love scene rin sila ni Ashley sa movie. Hahahaha!

“Nabitin ako, sana itinuloy nila. Grabe ang pagmukbang ni Joshua sa leeg, mga lips ni Gabbi. Ang sarap niyang humalik!”

Well, ang scene na `yon nga ang rason kung bakit sa celebrity screening nila ay panay ang tukso kay Gabbi na dalaga na ito. Kasi nga, for the first time ay nakita na siyang nagpapalafang sa isang lalaki, at suwerte naman na si Joshua ang gumawa noon sa kanya.

