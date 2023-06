Gilas Pilipinas 21-man pool babanderahan nina Jordan Clarkson, Justin Brownlee, Kai Sotto

PAG-AAGAWAN nina Utah Jazz guard Jordan Clarkson, Justin Brownlee at big man Angelo Kouame ang natatanging silya para sa naturalized player matapos na ilabas ng Gilas Pilipinas ang 21-man pool para sa FIBA World Cup sa bansa simula Agosto 25.

Inihayag ng Samahang Basketbol ng Pilipinas (SBP) nitong Martes, Hunyo 6, ang 21-man pool kung saan pipiliin ang 12-man lineup para sa internasyonal na torneo na itinakdang ganapin sa Pilipinas, Japan at Indonesia.

Ang 7-foot-3 big man na si Kai Sotto ay nangunguna rin sa pool na halo ang PBA stars at overseas Filipino imports.

Huling nagsuot ng pambansang kulay sa FIBA World Cup Asian Qualifiers noong Nobyembre si Kai, inaasahang ekis sa pagsisimula ng training camp ng Gilas Pilipinas habang hinahabol nito ang kanyang pangarap sa NBA.

Kasama din sa Gilas ang 6-foot-10 na si AJ Edu, na huling naglaro para sa University of Toledo sa US NCAA, 6-foot-10 June Mar Fajardo ng San Miguel at 6-foot- 9 Japeth Aguilar ng Barangay Ginebra.

Sina Aguilar at Fajardo ay asam na makalaro sa World Cup sa ikatlong sunod na edisyon matapos na kumatawan din sa bansa sa Spain noong 2014 at sa China noong 2019.

Ang mga Filipino standouts mula sa Japan B.League ay bumubuo ng isang malaking bahagi ng pool sa pagkasama nina Dwight Ramos, Kiefer at Thirdy Ravena, Jordan Heading, Carl Tamayo at Ray Parks.

Samantala, si Rhenz Abando na nag-iisang Filipino import mula sa Korean Basketball League, ay magbabalik sa pool matapos ang isang mahusay na kampanya sa pagtulong sa Anyang KGC na maiuwi ang kampeonato.

Sina Scottie Thompson at Jamie Malonzo ng Ginebra, Roger Pogoy, Calvin Oftana at Poy ErramngvTNT, CJ Perez ng San Miguel, at Chris Newsome ng Meralco ang kumukumpleto sa pool.

Magsisimula ang training camp sa Miyerkoles, kung saan nakatakdang bumiyahe ang Gilas Pilipinas sa Europe, kung saan makakalaban nito ang mga koponan mula sa Finland, Estonia at Lithuania sa susunod na dalawang buwan.

Kasama sa Group A ang Italy, Dominican Republic at Angola, ang Pilipinas ay magsu-shoot para sa top-two finish upang maabot ang ikalawang round.

(Lito Oredo)