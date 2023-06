EJ Obiena bronze sa Poland tourney

SINIMULAN ni EJ Obiena ang kanyang outdoor season sa pagwawagi ng tansong medalya sa pagsabak nito sa 5th Irena Szewinska Memorial sa Bydgoszcz, Poland.

Ang gold medalist ng Cambodia SEA Games at No. 3 sa mundo, ay tumalon sa season best na 5.72 meters para talunin ang mga Amerikanong sina Sam Kendricks at Jacob Wooten sa pamamagitan ng countback.

Nanalo ang Amerikano na si Chris Nilsen sa event na may 5.92 metro, habang pumangalawa ang Polish na si Piotr Lisek na may 5.82 meters.

Susunod na sasabak si Obiena sa Berjen Jump Challenge sa Sabado, Hunyo 10, sa Bergen, Norway, na susundan ng Oslo Bislett Games sa Hunyo 15 sa Oslo, Norway.

Ang Filipino pole vaulter ay naghahanda para sa Hulyo 12-16 na Asian Championships sa Pattaya, Thailand, World Athletics Championships sa Budapest, Hungary sa Agosto 19-27, at Hangzhou Asian Games sa Setyembre.

Target ng 27-anyos na si Obiena ang isa pang pagkakataong makapagkwalipika sa Olympics sa 2024 Paris Games.

Ang Olympic qualifying standard para sa men’s pole vault ay 5.82m.

(Lito Oredo)