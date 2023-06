DENR employee swak sa prestihiyosong Yale U

Pasok ang 23-anyos na empleyado ng Department of Environment and Natural Resources (DENR) bilang full scholar sa prestihiyosong Yale University sa Amerika.

Siya si Aira Mae Tingzon Gavan na nagtapos ng kursong Bachelor of Science in Environmental Science bilang class valedictorian at Magna Cum Laude sa Visayas State University noong 2022. Masayang inanunsyo ng dalaga na nakapasok siya sa Yale University para kunin ang kanyang master’s degree.

Plano ni Aira na kumuha ng program na Master of Environmental Management (MEM) sa Yale School for the Environment (YSE) sa paparating na semestre.

Bago ito, nagkaroon ng pagkakataon si Aira na mapili bilang scholar sa ‘YSE’s Three Cairns Climate Scholarship for the Global South’. Ang scholarship na ito ay ibinibigay sa mga qualified student na nagpakita ng galing at potensyal sa paggawa ng mga solusyon para sa klima.

Sa ngayon, nagtatrabaho si Aira sa DENR Region 8 Office bilang Monitoring and Evaluation Officer.

Sabi ni Aira sa isang panayam, malaki ang pasasalamat niya sa kanyang thesis adviser na si Dr. Guiraldo C. Fernandez Jr., dahil sa pagbibigay sa kanya ng gabagay.

“His Socioecology class was particularly impactful, as he generously shared learning materials that allowed me to hear from esteemed YSE professors. This exposure to high-quality materials drew attention to the importance of qualitative research,” saad ni Aira.

“I want to stand on a different podium to see a panoramic perspective of the world and the realities of the interconnected operating systems affecting the environment and humans–to step outside of my limits and biases,” dagdag pa niya. (Moises Caleon)