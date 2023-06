Cristine, Marco panay halikan

Ang bongga lang ng relasyon nina Cristine Reyes at Marco Gumabao dahil dedma sila sa mga basher.

Basta enjoy lang sila sa kanilang relasyon.

Sa ilang pictures at video na shinare ni Cristine sa kanyang Facebook account, makikitang masaya sila habang nasa Anilao, Batangas.

Panay lang ang halikan nila, na sobrang sweet.

Actually nakaka-good vibes ang dating nila.

At kahit panay nga ang sabi ng iba na 28 lang si Marco at 34 na si Cristine ay never naman silang nagpakita na affected sila.

Age doesn’t matter nga ang drama ng mag-sweethearts.

Samantala, sa event ng Vivamax bilang pasasalamat sa 7 million subscribers ng nasabing streaming app, in-announce rin ng magkapatid na Vincent at Val del Rosario ang tungkol sa Viva One streaming app kung saan ay mapapanood ang bagong series nina Cristine at Marco na ‘Minsan Pa Nating Hagkan ang Nakaraan’ na remake ng 1983 blockbuster movie nina Vilma Santos at Christopher de Leon.

Ipapalabas din sa TV5 ang series na ‘yon nina Cristine at Marco.

So, naisipan ba ng mga taga-Viva na pagtambalin sina Cristine at Marco sa ‘Minsan Pa Nating Hagkan ang Nakaraan’ dahil super flex na ang dalawa sa kanilang relasyon?

“Hindi naman. Even before lumabas ‘yung tungkol sa relasyon nina Cristine at Marco, sila na ang naisipan namin na pagtambalin sa series na ito.

“Hindi dahil may relasyon sila kaya kinuha namin for ‘Minsan Pa Nating Hagkan ang Nakaraan’ . Sila kasi ‘yung bagay sa project na ito,” paglilinaw ni Val.

So ‘yun na! (Jun Lalin)

