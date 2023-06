Agawan sa teritoryo ng Makati, Taguig  muling uminit 

Binakbakan ng netizens ang Makati LGU sa hindi pagrespeto ng pamunuan nito sa desisyon ng Mataas na Hukuman na nagdeklara nang nasa hurisdiksyong teritoryal ng Taguig ang Bonifacio Global City at ang pitong EMBOs o Enlisted Men’s Barrios.

Base sa kumakalat na text message at usap-usapan sa social media partikular sa Facebook ng mga residente ng Makati, nakipagpulong umano si Makati Mayor Abby Binay kay Pangulong Bongbong Marcos at Chief Justice Alexander Gesmundo para sa muling pagbukas ng kaso ng Taguig vs Makati.

Kaya naman gigil ang mga netizens sa isyu dahil malaking kalapastanganan umano ang ginagawa ng Makati sa pagsuway sa desisyon ng Korte Suprema bagamat itinuturing na itong “final.”

“So they are above the law? Need pang kumapit sa Presidente as if makikialam sa ruling ng SC? Respect!” ayon sa isang residente.

“Pag na-reverse ‘yang desisyon na yan, Banana Republic na tayo,” ayon sa sa isang netizen.

“Tanggapin nalang kasi. Final decision galing sa Supreme Court na yan e,” mungkahi ng isa pang netizen.

Ang mainit na komento ng netizens ay bilang reaksiyon sa post sa isang FB page ng Rizal Pembo Comembo East West at may hashtag na #proudmakatizen.

Matatandaang noong Abril ay kinatigan ng Supreme Court ang desisyon ng Pasig City Regional Trial Court noong 2011 na nagdeklarang nasa Taguig ang 729-hektaryang BGC at ang mga EMBO.

