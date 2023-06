5-anyos sa US lumunok 40 bubble gum

Paalala sa mga magulang, bantayan ang sinusubo ng ating junakis. Kamakailan, sumailalim sa emergency operation ang isang 5-anyos sa Ohio, United States matapos lumunok ng nasa 40 piraso ng bubble gum.

Dahil sa sobrang dami nito, nagkaroon ang paslit ng tinatawag na ‘obstructed gastrointestinal tract’ o pagbara sa bituka.

Bago isugod sa ospital ay sinumpong umano ang bata ng matinding cramps at pagtatae.

Ayon sa mga doktor mula Cleveland Clinic na nagsagawa ng operasyon, kinailangan nilang gumamit ng clump upang dukutin at hilahin ang tumpok ng bubble gum mula sa lalamunan nito. Naging matagumpay naman ang operasyon at sa kabutihang palad ay wala naman itong naging komplikasyon.

Dagdag pa rito, maituturing umanong swerte ang bata dahil kapag naharangan na umano ang bubble gum sa kanyang bituka ay maaari niya itong ikamatay.

Paalala naman ng dietitian ng Cleveland Clinic, “If you’ve swallowed a piece of gum, it’ll come out about 40 hours later in your stool. Because it can’t be digested, it comes right out whole.”

“If you do this everyday, or multiple times a day, it can cause an intestinal blockage. Anything you eat after that isn’t going to be able to get through, which causes a backup that leads to pain and pleasure,” dagdag pa rito. (Moises Caleon)