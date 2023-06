45 nalason sa Taguig karinderya

Nasa 45 residente ang isinugod sa mga ospital matapos umanong malason ang mga ito sa pabalot na pastel na binili nila sa isang karinderya sa Bicutan, Taguig City noong Martes nang gabi.

Sa pinakahuling ulat mula sa tanggapan ni Taguig City Mayor Lani Cayetano, 29 sa mga ito ang nakauwi na makaraang malapatan ng lunas samantalang ginagamot pa sa iba’t ibang ospital sa lungsod ang 16 na iba pa.

Ayon sa source, posibleng ang binili at kinain na pastel ang na­ging dahilan ng pagkalason ng mga biktima bagama’t iniimbes­tigahan pa ito ng City Health Office (CHO).

Ang pastel ay isang pagkaing Pinoy kung saan nakabalot ang kanin sa dahon ng saging at may ulam na kasama. Hindi naman tinukoy kung isda, manok o karne ang lahok na ulam.

Unang isinugod sa Taguig-­Pateros District Hospital (TPDH) ang 13 residente nang makaramdam ang mga ito ng pananakit ng tiyan, pagsusuka at pagtatae.

Sumunod na dinala sa iba’t ibang ospital ang mga residenteng nakabili rin ng pagkain sa karin­deryang matatagpuan sa Barangay Upper Bicutan.

Agad namang pinakilos ni Ca­yetano ang Management Team and the City Epidemiology and Disease Surveillance Unit (CEDSU) ng CHO kasama ang mga opisyal ng barangay na tiyaking matutugunan ang pangangailangan ng mga biktima.

Kumuha na rin ang CEDSU ng sample ng iba pang mga pagkaing itininda ng karin­derya.

Samantala, pinuntahan ng Sanitation Office ang bahay ng vendor at kumuha rito ng sample ng tubig para sa gagawing microbiological testing.

Ipinasara na rin ng pamahalaang-lungsod ang karinder­yang nagbenta ng pagkain na maaaring naging sanhi ng food poisoning sa mga residente.