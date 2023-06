Sobrang kinaaliwan ng mga netizen: Dennis nagmistulang sirena

Inaliw ni Dennis Trillo ang maraming netizen dahil sa pinost niyang TikTok video na nagli-lipsync siya sa song na ‘Part of Your World’ na hango sa pelikulang ‘The Little Mermaid’.

First time kasing gumawa ng gano’ng klaseng video si Dennis kumpleto sa effects na nasa ilalim siya ng dagat at naka-makeup at may bulaklak sa buhok na parang isang sirena. Kasama pa niya sa video ang characters ng ‘The Little Mermaid’ na sina Sebastian at Flounder.

Ito na raw siguro ang epekto kay Dennis ng pagkakaroon ng anak na babae. Siguradong naaliw si Baby Dylan sa ginawa ng kanyang Daddy Dennis. Umabot na sa 1 million views ang TikTok video na ito ni Dennis na may caption na ‘Ariel Nievera’.

Ilan sa mga nakakatuwang comment mula sa netizens ay, “Ibarra the little mermaid,” “Ibarra in real world HAHAHHA,” “GO MOMSHIE KO!” at “Ang ikatlong kabanata sa buhay ni Ibarra: Ang Kanang Lihim.”

Nakakaaliw naman kasi talaga ang mister ni Jennylyn Mercado, ha! (Ruel Mendoza)

