Sino ang groom? Janella Salvador handa nang pakasal

Beautiful bride nga si Janella Salvador, ha!

Wish ng mga fan sana ay sa mabait, mapagmahal na boylet ikasal si Janella.

Well, true naman na ang ganda-ganda, seksing-seksi ni Janella sa pinost niyang mga photo na naka-wedding gown siya. Lalo ngang tumingkad ang ganda niya sa kulay ng buhok niya, ha!

Pero, sayang nga lang at hindi naman tunay na kasal ang ganap sa buhay ni Janella.

“A dreamy @stephtancouture ‘bride’ for a day!” ang caption ni Janella.

Yes, kinuha ngang model si Janella ng gown, since ‘June Bride’ nga ngayon, ‘di ba?

“Gorge! Thanks for being my muse! Love you!” sabi ng designer kay Janella.

Ang wish ng mga fan ngayon ay makahanap na talaga si Janella ng pakakasalan.

“You deserve to be love for a lifetime. Pretty mommy!”

“Willing akong mag-substitute kung wala pang groom!”

“Sana sa akin ka naman ikasal.”

“Parang Disney Princess, oh!”

Oh, ‘di ba? Ang daming nag-propose ng kasal kay Janella.

Bongga!

