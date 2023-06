Sinaksak sa ‘Fake Bulaga’: Mga talent ng GMA, Sparkle winakwak

Kinuyog sa social media ang mga bagong host ng ‘Eat Bulaga’ na sumalang na sa latest live episode ng longest running noontime show.

Bukod sa format ng programa na nagmistulang variety show tulad ng ‘All Out Sundays’, hindi rin bumilib ang mga netizen sa mga pinalit na host matapos kumalas sa TAPE, Inc. sina Tito Sotto, Vic Sotto, Joey de Leon at iba pang Dabarkads noong isang linggo.

Kasama sa mga host ang mga talent ng Sparkle GMA Artist Center na sina Paolo Contis, Buboy Villar, Betong Sumaya, Mavy Legaspi at Cassy Legaspi, kasama rin ang dating ‘Tropang LOL’ host na si Alexa Miro.

Pansin ng mga netizen, tila nangangapa at pilit ang mga hirit ng mga host partikular sina Paolo, Buboy at Betong, na hindi mapigilang ikumpara sa original host na sina Jose Manalo, Wally Bayola at Paolo Ballesteros.

Pinuna rin ng mga netizen na sana’y kumuha ng mga big star ang TAPE kung ipapanatili rin na ‘Eat Bulaga’ ang pangalan ng noontime show.

Ilan pa sa mga netizen ang binalikan ang mga dating issue ng mga bagong host, kung saan nadamay pa ang pag-amin noon ni Contis ang hindi niya pagsusustento sa kanyang mga anak.

Gayundin ang kawalan umano ng delicadeza ni Buboy nang kumalat sa social media ang video kung saan naging contestant siya noon sa ‘Eat Bulaga’ noong ang TVJ pa ang host.

“Hindi man lng kayo kumuha ng biggest stars! The disrespect is real. The nerve din naman nang mga new hosts na tumanggap especially buboy and paolo na mga nakasama ni bossing sa work before!” hirit ni @FactExchangeSr.

“Ngayon pa lang nalulungkot na ako for the new hosts, ihanda nila ang kanilang mga sarili sa lahat ng masasakit na salita na matatanggap nila, esp from loyal fans ng OG EB and TVJ!” lahad ni @kapusoleague_.

“Dinogshow lang ng mga bagong host ang Eat Bulaga kakahiya lang kayo!!!” banat naman ni @jabby0412.

Sa kabila nito, may mga nagtatanggol naman sa mga host na sinabing kailangan din nila ng trabaho kaya tinanggap ang offer ng TAPE. (RP)

