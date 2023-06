Reunion sa Dallas? Kyrie Irving nililigawan si LeBron James sa Mavs

PAKAY ni one-time champion Kyrie Irving na makabalik muli sa finals para makasilo muli ng kampeonato sa susunod na NBA season.

Kaya naman pinipirata ni Irving si Los Angeles Lakers star player LeBron James para maglaro sa Dallas Mavericks.

Si Irving ang gumagawa ngayon ng paraan para maging kakampi muli si four-time champion James at ayon sa The Athletic’s NBA insider Shams Charania, nakikipagnegosasyon ang point guard para sa posibleng reunion nila sa Dallas.

“Kyrie Irving has reached out to Lakers star LeBron James in attempts to see if James would come to Dallas. Irving is a free agent this offseason,” tweet ni Charania kahapon.

Dalawang beses nakitang umupo si 31-year-old Irving sa courtside ng Los Angeles Lakers games sa finals ng Western Conference laban sa Denver Nuggets.

Nai-trade si Irving sa Mavericks noong Pebrero matapos mag-request ito na gustong lisanin ang Brooklyn Nets.

Naglaro si irving ng 20 games sa Mavericks at nag-average ito ng 27 points, anim na assists at limang rebounds.

Magkakampi sina James at irving sa Cleveland nang magkampeon noong 2016 kung saan tumarak sila ng history matapos umahon mula sa 1-3 pagkalubog kontra Golden State Warriors.

(Elech Dawa)