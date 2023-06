Produktong kape ng Caraga pinainit sa expo

Ipinagmalaki ng dalawang grupo ng magsasaka mula sa Caraga Region ang kanilang mga produktong kape sa ginanap na Philippine Coffee Expo 2023 noong Hunyo 2 hanggang 4 sa World Trade Center sa Pasay City.

Kabilang sa mga grupo ang Casiklan Wheels Farmers Association, Inc. (CAWFAI) mula sa Barangay Casiklan ng bayan ng Las Nieves, Agusan del Norte province, at ang San Nicolas Development Cooperative (SANIDECO) ng bayan ng Tagbina, Surigao del Sur province.

Ang mga nabanggit na grupo ay parehong benepisyaryo ng Philippine Rural Development Program (PRDP) ng Department of Agriculture (DA).

Ayon sa CAWFAI, ang Philippine Coffee Expo 2023 ay nagsilbing venue upang ipakita ang kanilang pinakamahusay na produktong Robusta coffee.

“We were able to exhibit our CAWFAI Robusta coffee product to individuals and groups during the expo,” batay sa pahayag ng organisasyon.

Idinagdag nito na ang kaganapan ay nagsilbing pahinga din para sa grupo upang palawakin ang marketing ng kanilang mga produkto ng kape.

Ang SANIDECO ay binubuo ng limang organisasyon ng mga magsasaka ng kape sa Tagbina at mga kalapit na bayan sa Surigao del Sur.

Ang Philippine Coffee Expo 2023 ay nagsilbing daan para sa industriya ng kape sa bansa na magtagpo at talakayin ang mga pangunahing isyu, mga bagong teknolohiya, at mga pagkakataon sa pamamagitan ng mga teknikal na talakayan. (Dolly Cabreza)