‘Pinas malabong lumuhod sa Kuwait – Tulfo

Tiniyak ni Senador Raffy Tulfo na hindi luluhod ang mga negosyador ng Pilipinas sa Kuwait para matanggal ang ban sa pagpapadala ng mga bagong overseas Filipino workers (OFW) sa nasabing bansa.

“We cannot come to the negotiating table on bended knees and folded arms. Imbes na masunod ang mga gusto na­ting terms at conditions, kabilang na ang apology from the Kuwaiti government, binabaliktad pa nila tayo,” sabi ni Tulfo.

Dismayado ang chairperson ng Senate committee on migrant workers sa aksyon ng Kuwait government na tila hindi binigyang-pansin ang kanyang suhestiyon noong Senate hearing ukol sa murder ng domestic helper na si Jullebee Ranara.

Sa naturang pagdinig, iminungkahi ni Tulfo na protektahan ang karapatan ng mga OFW sa pamamagitan ng mandatory pre-engagement seminars, background checks and psychological at medical exams para sa employer ng mga domestic worker.

Nanindigan pa ang senador na hindi dapat mawalan ng karapatan ang ating gobyerno na protektahan ang mga mamamayan nito dahil ang karahasan at abuso ay nangyari sa bansang Kuwait.

“Kadalasan, ang biktimang OFW ay napipilitang pumunta sa ating embahada upang paniguraduhin na hindi sila mapasailalim sa biased na proseso sa paghahabol ng hustisya,” ani Tulfo.

“Madalas din, kapag pumunta sa pulis ang biktimang OFW, sila ay sinasaoli sa kanilang amo kung saan sila ay nababaliktad at nakakasuhan ng pekeng kaso tulad ng pagnanakaw at nakukulong dahil mas pinaniniwalaan ng opisyal ng Kuwait ang kanilang mga kababayan,” dagdag niya.

Kinastigo rin ni Tulfo ang pagpapa-deport ng Kuwait sa 350 OFW. (Dindo Matining)

