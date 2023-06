Philippine Blu Girls papatigas sa Baguio

MAGPAPATIGAS sa Baguio City ang Philippine Blu Girls para sa nalalapit nitong pagsabak sa naabot na internasyonal na torneo.

Ang sikat na Blu Girls ay nakahanda na para sa tatlong pangunahing kumpetisyon sa natitirang anim na buwan ng taon, kasama ang inaugural na Co-ed Slow Pitch Softball World Cup sa Mexico sa Disyembre.

Kwalipikado rin ang Blu Girls sa Softball World Cup (fast pitch) sa Italy sa susunod na buwan at nakatakdang lumaban sa Asian Games sa Hangzhou, China sa Setyembre.

Ito ang napag-alaman kay coach Ana Santiago sa Philippine Sportswriters Association (PSA) Forum Martes sa Rizal Memorial Sports Complex.

“Maganda naman ang preparations, thanks to our supporters,” sabi ni Santiago, na sinamahan sa public forum ng team captain na si CJ Roa at member Angelu Gabriel.

Nakapasok ang Blu Girls sa Co-ed Slow Pitch World Cup nang pumangalawa sa likod ng Chinese-Taipei sa katatapos na Asia Cup sa Pattaya, Thailand kung saan nakaharap din nila ang mga koponan mula sa China, Thailand at Singapore.

“Bagong inorganisa kaya ang mga manlalaro natin sa co-ed slow pitch ay pare-parehong manlalaro sa ating fast pitch squad,” sabi ni Santiago sa forum na iniharap ng San Miguel Corporation, MILO, Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee at Philippine Amusement and Gaming Corporation (PAGCOR).

(Lito Oredo)