Palaweña geologist wagi ng scientist award

Itinanghal ang Palaweña geologist at professor na si Dr. Jillian S. Gabo-Ratio bilang 2023 Outstanding Young Scientist (OYS) sa larangan ng Earth Science Engineering.

Ang award na ito ay iginagawad sa mga Filipino scientist na may edad 40 pababa na nagkamit ng mga kamanghamanghang scientific accomplishment.

Nagtapos si Dr. Gabo-Ratio sa National Institute of Geological Sciences ng kursong BS Geology at naging topnotcher din sa board exam taong 2006. Nakuha din niya ang kanyang master’s degree in Geology sa UP NIGS habang ang kanyang doctoral degree naman ay sa Japan noong 2012.

Sa ngayon, nagtatrabaho siya bilang Associate Professor at OIC Deputy Director for Academic Affairs sa University of the Philippines National Institute of Geological Science (UP-NIGS). (Moises Caleon)