Pablito Gregore, Dennis Lumpay, Jose Panganiban co-champions sa 2023 World Slasher Cup 9-Cock Derby

Matapos ang mahigit isang linggo na pupugan sa ruweda, dalawang tigasing entry ang tinanghal na kampeon sa katatapos na second edition ng 2023 World Slasher Cup 9-Cock Invitational Derby na ginanap sa Smart Araneta Coliseum.

Noong Mayo 30 nagbanatan sa finals ang mga mahuhusay na panabong at nanaig ang entry nina Pablito Gregore at Dennis Lumpay na ’22GF/Ormoc Joe’ at Cong. Jose Panganiban na ‘Infiniti Gold 6-Cock Derby June 21 Manila Arena-2’.

Nagtala ng tig-7.5 points sina Gregore/Lumpay at Panganiban kaya naman nagsalo sila sa WSC title kung saan ay mamahaling tropeo na pinagnanasaan ng maraming sabungero ang kanilang natanggap.

Nagsalo sa second place sina Tata Gov/Tata Rey, Fiscal Moises Villanueva, Eddie Gonzales, Jon Jon Cano, Frank/Guam Boys/Joey Melendres at Nene Araneta na tumapos ng tig-pitong puntos.

Samantala, ang combined entry nina Bebot Uy at Patrick Antonio ay umiskor ng 6.5 puntos sa prestihiyosong derby na sinalihan ng mga magagaling na breeder sa bansa.

Nakapagtala ng limang puntos sina Domino Valera (July 18 Gov Dads Birthday 6-Cock-NM) at Pol Estrellado (PJPE San Pablo-2) habang ang entries na Nelson Baccay/RB’s NPB Bros/RB, Abuyo at Albay Mayor JD ay nagtala ng tig-apat na puntos. (Elech Dawa)