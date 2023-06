P55M shabu nabisto sa rekado

Mahigit sa P55 milyong halaga ng pinaniniwalaang shabu ang naharang ng mga awtoridad matapos mabuko na nakasiksik ito sa mga rekadong dala ng isang Liberian nang dumating sa Ninoy Aquino International Airport (NAIA) Terminal 3 noong Lunes.

Kinilala ang suspek na si Philip Campbell, mechanical engineer, taga-Lagos, Nigeria at dumating sa bansa sakay ng Qatar Airways Flight QR 934. mula sa Doha, Qatar.

Inaresto ito ng mga tauhan ng Bureau of Customs-NAIA (BOC-NAIA), Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) at NAIA Inter-Agency Drug Interdiction Task Group (NAIA-IADITG) sa NAIA Terminal 3 sa Pasay City bandang alas 7:30 ng gabi.

Nasilip ang 8,138 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng kabuuang ₱55,338,400 habang nakasiksik sa mga plastic ng kulay dilaw na mga rekado sa dalawang bagahe ng suspek nang dumaan ito sa X-ray screening ng X-ray Inspection Project.

Mahaharap ang suspek sa mga kasong paglabag sa Republic Act No. 9165, o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at Republic Act 10863, o Customs Modernization and Tariff Act (CMTA). (Catherine Reyes/Mina Navarro)