Michelle dudurugin sa paglabas sa ‘EB’

Nahaharap sa matinding panlalait si Michelle Dee dahil sa paglabas niya sa ‘Eat Bulaga’ nitong Martes.

Ang nasabing noontime show ay binabakbakan ngayon ng netizens dahil sa pagkalas sa TAPE, Inc. nina Tito Sotto, Vic Sotto, Joey de Leon, at iba pang Dabarkads, pati ng ilang staff.

Kahapon ay tumambad sa mata ng publiko ang presensya ni Michelle sa show, isang resibo na magiging rason para bardagulin ng haters ng TAPE, Inc. ang beauty queen-actress.

Isang araw bago ang paglabas ni Michelle sa ‘EB’, nagpa-guessing game na siya sa kanyang tweet kung saang noontime show siya lalabas kinabukasan.

Doon pa lang ay nagbabala na ang ilang netizen na hindi nila susuportahan si Michelle kapag lumabas ito sa programa.

Sa latest tweet nga ni Michelle ay makikitang nasa dressing room siya ng ‘EB’.

Dahil doon, binakbakan sa social media si Michelle.

Sey ni @dprvthoughts, “For clout” daw ang habol ni Michelle.

“Para umingay nga naman hahaha,” ang komento naman ni @itsmejhane22.

Suportado naman ni @_namosatzu_ si Michelle sa paglabas nito sa ‘EB’ pero nag-warning na, “If your only a guest that’s fine, trabaho mo yan pero kung magiging mainstay ka din, then expect people to say their dislike.”

Ano kaya ang magiging reaksiyon ni Michelle sa negatibong feedback sa paglabas niya sa nasabing noontime show?

