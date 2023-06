May postpartum depression: Angelica umiyak, nag-breakdown

Sa September ay isang taon na mula nang ipanganak ni Angelica Panganiban ang kanilang baby ng fiancé na si Gregg Homan, si Baby Amila na tinatawag din na Baby Bean.

Pero kahit mag-iisang taon na nga ang anak ay inamin ni Angelica na dumadaan pa rin siya sa postpartum depression at tingin daw niya ay magtatagal pa ‘yon.

Pero binigyan naman siya ng credit ni Gregg sa kanilang YouTube channel. Sabi ni Gregg, para sa kanya ay maayos naman daw itong naha-handle ni Angelica. May days lang daw na may natatanggap siyang text kay Angelica na malungkot ito.

Ayon kay Angelica, “Minsan hindi mo alam kung ano ang makaka-trigger sa depression. Minsan simpleng word, minsan biglang tatahimik. ‘Yon, may tama sa akin ‘yon. Bakit ang tahimik? Bakit wala akong mga friends? Bakit hindi ko magawa ‘yung mga nagagawa ko noon? Bakit hindi ako makapag-work? Ang daming mga gano’n… tapos, kapag nagsabay-sabay siya, ‘yun na, ang lungkot ko na.

“Pero, I make sure na ipinapaalam ko kay Gregg. Siya ang partner ko rito. Siya ang nakakaintindi sa akin. Bumuo kami ng bata, so feeling ko, bumalik ka dito, samahan mo ko sa depression ko,” natawa rin niyang dialogue.

Dahil daw sa kagustuhan nilang bumuo ng pamilya sa Subic, malaki raw talaga ang nabago sa kanya. Hindi siya nakakapag-work at nawala ang nakasanayan niya araw-araw.

“Sanay ako sa ingay, sanay ako sa acting. May iba’t iba akong pino-portray na pagkatao, bigla ‘yon nawala sa akin, so, puwede talaga ‘kong mabaliw. Kaya minsan, umaarte na lang ako sa harapan niya, sa harapan ng anak ko para lang nakakatawa at hindi ko masyadong ma-miss at mailabas ko pa rin kahit paano ang kakulitan ko sa pag-arte.”

Natawa rin si Angelica sa kuwento niya na minsan daw habang nanonood sila ng cartoon ay umiyak siya at nag-breakdown.

“Yeah, may postpartum, pero kailangan mo lang siyang sakyan positively. Tingnan mo na lang ang anak mo kapag may malungkot kang nararamdaman. May napaka-precious na binigay sa ‘yo.”

Tama!

See Related Stories:

Baby ni Angelica nagpasabog ng good vibe

Angelica inilibot dyowa, anak sa ABS-CBN

Baby ni Angelica nakapanggigigil ang kakyutan