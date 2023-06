Legends napalaban sa sugpo, lafangan

GOOD day mga ka-Depensa. Sa awa ng Diyos ay hindi tayo tinamaan ng super typhoon, pero medyo bahagyang uminit ang panahon kamakailan lang.

Speaking of PBA Legends, namiyesta at naglaro ang mga Legends ninyo sa Paombong, Bulacan sa paanyaya ni Tol Jun Marcos.

Bumida sa lineup ng Legends sina Noli Locsin, Bal David, Marlou Aquino, Allan Caidic, Alvin Patrimonio, Johnny Abarrientos at yours truly Jerry Codinera po.

Kalaban naman ng Legends ang mga bagets ng Paombong kasama ang ilang LGU representatives. Nagsimula ang laro hapon, halos kaunti lamang ang nanood hanggang sa nauwi sa punuan dahil mayroong championship game na tatapusin.

Masaya ang tao sa panonood dahil medyo maliliit ang nagsipaglaro kontra Legends team, kaya medyo kenkoy ang datingan sa laban.

Pero as usual nag-enjoy naman ang mga Paombongians. Kaso nga lang pagdating ng third quarter nagsimula nang bumuhos ang ulan kaya ang game ay hininto na dahil bumaha na sa loob ng gym.

Pagkatapos ng autograph signing at photograph sa fans, dumulog na kami sa bahay ng mga Marcos ng Paombong para sa isang salo-salo ng sugpo, soup no. 5, inihaw na bangus, halabos na hipon, asadong baka, crispy pata, pritong tilapia at inihaw na tilapia.

Super busog ang grupo, sira ang diet ng mga idolo ninyo. Nagbukas pa ng Johnny Walker 12 years sila Boyet Marcos para pampatunaw at konting kwentuhan tungkol sa mga nakaraan sa PBA days.

Kaya ayan super busog at sulit ang mga lodi ninyo. Sa sunod naman sa June 12, abangan ninyo kami sa Pandi, Bulacan para sa namumurong fiesta.

Ito naman ay sa paanyaya ni Miss Charie Dela Vega Mendoza.

Sa mag-asawang Boss Toti at Mila Villanueva, maraming salamat sa inyo sa pag-aasikaso sa amin.