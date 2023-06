Kyle handa nang maglantad ng katawan

Handa na ngang magpasabog ng pagnanasa sa fans at maglantad ng kanyang laman si Kyle Echarri sa pasilip niya sa ginawang photoshoot kamakailan.

Naka-post sa Instagram ni Kyle ang saglit na patikim niya sa kanyang pictorial kunsaan ay nakasando at pants lang siya.

Ramdam ng mga nakapanood sa video ang pagiging ready na ni Kyle na maging sexy ang image dahil itinaas niya ang kanyang suot para ilantad ang kanyang toned abs at maging ang garter ng suot niyang underwear.

Nag-flex din si Kyle ng kanyang mga braso para ipakita ang namumutok niyang muscles.

Dito pa lang ay wala nang kaduda-dudang open na si Kyle na painitin ang kanyang mga tagahanga.

Maging ang kaibigan niyang si AC Bonifacio ay nawindang sa pa-abs ni Kyle at nagkomento ng, “STOP NAGULAT AKO AHAHAHAHASHSHSHSHS”

Pasilip pa lang ang ginawa ni Kyle, pero sinisilihan na sa kaelyahan ang karamihan sa netizen.

@sinoguora, “Ang init”.

@gerwin16, “inay tubig plsssshhhh”.

@amazingjez,” so pogi and hot grabe ah”.

Sa June 20 ang kaarawan ni Kyle at tutungtong na siya sa edad 20.

Aniya sa caption ng post, “Days been going so fast forgot it was birth month.”

Tinutukso at inaakit na ni Kyle ang kanyang mga tagahanga sa pagpapa-sexy niyang ito.

In fairness, katakam-takam naman talaga si Kyle.

Panalo! (Rey Pumaloy)

