Kawawang mga bata

Nitong nakalipas na mga linggo, parang nagpakawala ng kaniyang mga alagad si “Taning” para maghasik ng lagim sa Pilipinas at mga menor de edad o mga bata ang mga biktima.

Puna nga ng ilang tropapips natin, parang naging karaniwan na balita nitong nagdaang mga linggo na mayroong menor de edad o bata na ginagahasa o pinapatay, o parehong ginahasa at pinatay.

Karamihan sa mga kaso, nangyari sa probinsiya tulad ng walong taong gulang na babae na kinalawit sa lansangan ng isang lalaki sa Lucena, Quezon. Nakita ang pobreng bata na patay na at walang saplot sa katawan.

Noong Abril, may pitong taong gulang na babae rin ang nakita sa sapa sa Cavite na ginahasa at pinatay din, na ang suspek, mismong ninong niya. Sa Camarines Norte, 14-anyos na babae rin ang pinatay at ginahasa ng tatlong lalaki.

But wait there’s more! Sa Cebu naman, may menor de edad na babaeng estudyante naman ang ginahasa rin pero buhay. Ang mga suspek, mga estudyante rin at mga menor de edad rin.

At sa Las Pinas, isang apat na taong gulang na lalaki ang nakitang patay sa loob ng washing machine na ang suspek, menor de edad na tiyuhin niya.

Ilan lang ‘yan mga tropapips sa lagim na ginawa ng mga ipinakalat na alagad ni “Taning.” Hindi pa kasama diyan ang mga kaso ng panggagahasa at pagpatay na ang mga biktima eh babaeng hindi na menor de edad o bata. Gaya nang nangyari sa 28-anyos na arkitekto sa Davao City, na pauwi na lang ng bahay eh nadagit pa ng mga alagad ni “Taning.”

Mantakin mo, nakapag-text na ang biktima sa kaniyang mga magulang na pauwi na siya at nakasakay na sa tricycle. Pero kinabukasan, malamig na bangkay siyang nakita sa sagingan at ginahasa pa. Hanggang ngayon yata eh wala pang suspek na nadadakip ang mga awtoridad.

Kung ikaw eh magulang o kaya eh may kasamang menor de edad o bata sa pamilya, lalo na kung babae, aba’y baka maalarma ka. Lumalabas kasi sa mga nangyayaring krimen, kung hindi kamag-anak ang kampon ni “Taning,” kakilala ng pamilya, o kaya naman eh kalugar.

Ang tanong, bakit tila aktibo na naman ang mga hinayupak na tropa ni “Taning?” Parang wala yata silang takot sa ginagawa nila? Dahil ba naka-droga sila? May napanood ba silang video na nagpainit sa makamundo nilang pagnanasa na gusto nilang gayahin?

Nababahala kaya ang mga opisyal natin sa mga nangyayari, o wapakels sila dahil hindi naman nila ito pagkakaperahan hindi gaya ng isyu ng importation?

Hirit ng ilang tropapips natin, hindi raw sapat na mahuli ang mga suspek sa ganitong mga karumal-dumal na krimen na mga menor de edad at mga bata ang biktima, na hindi kayang ipaglaban ang kanilang sarili.

Ang mas kailangan daw eh matigil ang ganitong krimen at maisaksak sa kukute ng mga alagad ni “Taning” na makakaharap nila sa impiyerno ang idol nila kapag nasangkot sila sa kasong panggagahasa o pagpatay, o parehong panggagahasa at pagpatay. In short, gusto ng mga tropapips natin na magkaroon ng hakbang ang pamahalaan at mga awtoridad na magsisilbing “deterrent.”

Pero ano nga bang hakbang ang puwedeng maging “deterrent” o pampigil o panakot sa mga alagad ni “Taning” para magdalawang-isip sila na gumawa ng ganitong uri ng karumal-dumal na krimen? Sabi ng mga tropapips natin, puwedeng sa SONA ni PBBM eh buhayin niya ang death penalty para sa mga sangkot sa ganitong krimen.

Kaya lang, baka raw maharang na naman ng mga pro-life ang death penalty. Puwede naman daw na “konsensiyahin” na lang ang suspek kapag nahuli at bigla na lang “makikita” sa kulungan na patay na. O baka naman habang nasa loob ng police station ang suspek eh biglang mang-aagaw ng baril ng pulis kahit nakaposas.

Ngunit anuman ang paraan, dapat kumilos ang mga kinauukulan dahil mukhang tumitindi ang kaboglihan ng mga utaw. Kasabay nito, dapat ingatan ang mga menor de edad at mga bata, hindi lang nga kapamilya o kaanak nila, kundi ng lahat ng matinong nilalang. Tandaan: “Bata mo ko at Ako ang Spy nyo”.