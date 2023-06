Jordan Clarkson mas paaangasin Gilas kumpara kay Justin Brownlee

Kung si PBA legend Gerry Esplana ang tatanungin, si Jordan Clarkson ang dapat na piliin ng Gilas Pilipinas sa parating na 2023 FIBA World Cup.

Sa ‘Sportalakan’ ng Abante News Online, sinabi ni Esplana na malaking advantage ang pagkakaroon ng isang legitimate NBA talent sa national team.

“Sa talent-wise, siyempre ‘yung age din, si Jordan Clarkson. I have nothing against Brownlee, napakaganda ng ipinakita niya,” wika ni Esplana.

Aniya, iba ang dating sa mga makakalabang koponan kapag alam na may hawak na manlalarong nakatungtong na sa NBA.

“Pero siyempre alam mo, hindi lang naman talent ang labanan and experience in any sports eh, ‘yung psychological advantage na bumabandera ka diyan, may dala kang NBA (player) eh,” sambit ng dating PBA Rookie of the Year.

“Kapag may dala-dala kang (NBA player), kahit papaano, ‘yung ibang team, ibang countries nakikita kang, ‘May Jordan Clarkson, medyo mahirap-hirap ito ah’,” sey nito.

Ngunit kung titingnan, lamang naman daw si Brownlee pagdating sa chemistry sa Gilas lalo pa’t alam na ng Ginebra resident import ang Pinoy brand ng basketball.

Isa pa sa advantage ni Brownlee ay ang pagiging unselfish nito pagdating sa kanyang mga kakampi.

“Makakapag-gel ba agad with the team si Jordan Clarkson? Doon naman lamang si Brownlee,” lahad ni Esplana. (Ray Mark Patriarca)

See Related Story:

Gilas Pilipinas magpapalakas para sa World Cup, Asian Games