James tumapak sa teritoryo ni Nadine

Spotted last week ang actor-singer at founder/president ng Careless na si James Reid sa Pop Up Katipunan para sa bar tour ng isang liquor brand.

Malapit ang location sa dating bahay ni James na napabalitang ibinenta niya.

Sa Pop Up Katipunan din nagkaroon dati ng pop-up store ang dating girlfriend at love team partner ni James na si Nadine Lustre.

May urban gardening store business kasi si Nadine at sa Pop Up Katipunan siya naglagay noon ng pop-up store. Sa ngayon ay nasa online lang ang kanyang urban gardening store business.

Malapit sa lugar na ‘yan ang restaurant na partly owned ni Nadine. Dito rin madalas makita ng fans na kumakain si Nadine.

Naging special para nga sa dating magkasintahan ang lugar na ito kaya ano kaya ang feeling ni James na makatapak ulit sa balwarte ng dati niyang girlfriend?

Pero I’m sure ang wish ng fans ay nagkita sana ang mag-ex sa lugar na ‘yon. Well, malay natin magkita ulit sila doon.

