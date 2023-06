Gutom naibsan ng bayanihan sa Biñan

Napakalaking perwisyo ang idinulot hindi lamang sa ating bansa kundi sa buong mundo ng COVID-19 virus.

Sa pagbabalik-tanaw, nakakaiyak isiping dahil sa pagdating ng virus na sa sobrang liit at halos hindi mo makita at nasa hangin lang, ay naghasik ito ng malaking pinsala sa sangkatauhan at sa mundo.

Mistulang nilusaw nito ang lahat ng paraan para mabuhay ang tao. Lumiit ang mundo nating ginagalawan dahil sa lockdown at pagsasara ng mga lugar para hindi kumalat ang sakit. Marami ang nawalan ng ikinabubuhay dahil halos tumigil ang paglipas ng oras. Huminto ang halos lahat ng transportasyon at siyempre karugtong nito ang pagtigil sa supply ng mga pagkain. Marami ang nagkasakit at malaking bilang ang mga nasawi na halos umabot sa 7 milyon sa buong mundo.

Narito ang isang inspiring story ni Lola Bell ng Laguna kaugnay madiskarte nilang barangay official na natulungang maisalba sa pagkagutom ang kanyang nasasakupan sa kasagsagan ng pandemic.

Kaya mo bang makita ang mga kalugar mo na naglulupasay at hindi makatayo sa labis na panghihina dahil sa gutom?

Ito ang tinugunan noon ng 47- anyos na si Kapitana Evelyn Dicdican ng Barangay Mamplasan sa Biñan City, Laguna na asawa ni city councilor Rommel Dicdican at ina nina Mariel, 26-anyos; Aaron, 22 at Andrew, 18.

Tulad ng alam natin, malaking pagsubok ang pinagdaanan ng bawat isa sa atin, sapul ng ating buong pamilya dahil sa Covid virus na mistulang bangungot at katapusan na ng mundo.

Sa tulong ng asawa ni kapitana na si Rommel ay kinausap nila ang may- ari ng may 2,000 square meters na bakanteng lote na dating basurahan sa kanilang lugar.

Pinagtulungan nila itong linisin. Binungkal ang lupa na batid nilang angkop na angkop taniman ng mga gulay at prutas na malaking tulong sa pangangailangan ng komunidad.

At hindi sila nagkamali dahil lumipas ang maikling panahon ay nakaani na sila ng pechay, upo, patola, kamatis, talong at maraming iba pang gulay habang sa isang panig ng lupain ay mga alagang manok at bibe na pinatutuka ng mga kabataang naglalaro sa ipinagawang palaruan dahil bawal din sila lumabas ng bahay.

Sa datos sa city hall, lumitaw na may 15,000 residente ng Barangay Mamplasan ay nakatawid sa gutom. Malaking pasalamat ng mga residente sa kanilang maliit na gulayan at poultry dahil ito ang bumuhay sa kanila noong panahon na halos walang makain.

‘Maaring para sa iba dahil hindi cash ay maliit na bagay ang aking ginawa pero masaya ako kasi dahil doon ay hindi lamang naligtas sa gutom ang libong nga kababayan ko kundi natutong maging responsable dahil nagkusa na silang mamitas ng gulay at maglinis dito na mabisang panlaban sa pandemya” turan ni kapitana na malaking pasalamat din sa naging pagtutulungan ng mamamayang nasasakupan.

Hanggang sa kasalukuyan ay patuloy na pinakikinabangan ang vegetable garden na naging takbuhan ng mga residente sa tuwing kailangan nila ng dagdag na pansahog sa kanilang mga lutuing pagkain.

Sa kabila ng mga buhay na nawala, marami din ang nabigay na aral sa atin ng pandemya, at isa na dito ay ang mamuhay ng simple. Unahin ang pangangailangan o needs kaysa sa mga gusto natin na hindi naman natin kailangan.

Namulat tayo na maging grateful sa mga simpleng blessings na natatanggap natin. Gaya ng mga pagkakataon na nakapagsalu-salo na ang buong pamilya kung noon ay sobrang busy sa trabaho, pag-aaral, at kaniya-kaniyang buhay.

Kung dati ay nakadepende sa mga materyal na bagay ang kaligayahan natin, iba na ngayon dahil kahit ang hangin, init ng araw at tuwing may bagong umaga ay ipinagpapasalamat na natin dahil mahalaga sila sa buhay natin bilang isang tao.

Kaya naman, masasabi nating nakapagdulot ng matinding perwisyo, hirap, at sakit ang nakalipas na pandemya pero mayroon pa rin itong nabigay na leksyon sa atin na hindi na natin kailan pa ay malilimutan.

