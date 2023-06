Gabby, Klea pinaghinalaang magdyowa

Spotted si Gabby Concepcion na may kasamang Kapuso star, si Klea Pineda. At bongga nga ang pagbibisikleta nila, ha!

Mabuti na lang at malabong ma-link sina Gabby at Klea, dahil alam naman natin na may dyowang girl si Klea, at hindi niya bet ang mga boylet. Ganoon din naman si Gabby na happy sa kanyang partner ngayon.

“A perfect time for a bike ride with Klea!” sabi lang ni Gabby sa mga photo nila.

Nakakatawa lang na may mga tao pa rin na pilit inili-link si Gabby kay Klea, ha!

Ang daming tanong na, “Kayo na ba ni Klea?” Na kesyo “Bagay kayo ni Klea.” Meron ding “Naku ha, Papa Gabby, may bago ka na naman.”

“Guwapo at maganda, bagay na bagay kayo.”

“Naku Gabby, pinagpalit mo na naman ako kay Klea.”

“Bago na naman Papi, ha! When po kayo magsi-settle down?”

“Lucky girl si Klea oh!”

Well, again, si Klea ay may dyowang girl, ha!

At siyanga pala, mapapanood ang tandem nina Gabby at Klea sa YouTube channel ng aktor.

‘Yun na `yon! (Dondon Sermino)

