Estudyante dedo sa nakasalpukang motorsiklo

Nasalubong ng isang 22-anyos na estudyante ang kanyang kamatayan makaraang sumalpok ang minamaneho nitong motorsiklo sa isa pang motorsiklo sa Sta. Cruz, Laguna noong Lunes.

Binawian ng buhay ang biktimang si ‘Tina’, residente ng Barangay Baanan sa Magdalena, Laguna bago pa man makarating sa Laguna Medical Center (LMC) sa Sta Cruz, Laguna dahil sa tinamong pinsala sa ulo at katawan.

Ayon sa report ng Sta Cruz police, tinatahak ng biktima ang national highway nang huminto ito sa sa gitnang bahagi ng kalsada sa Barangay Bubucal, Sta. Cruz, Laguna para lumiko pakaliwa bandang alas 5:45 ng umaga.

Sa kuha ng CCTV, makikitang hinihintay ng biktima na ma-clear ang linya ng mga kasalubong saka tumawid pakaliwa.

Gayunman, natumbok ito ng paparating na motorsiklo na minamaneho ni Mark Anthony De Vera, ng Barangay Mahabang Parang, Angono, Rizal na mabilis umanong tumatakbo galing sa kabilang lane. Sa lakas ng impact, kapwa tumilapon sa kalsada ang dalawang rider.

Nahaharap sa kasong reckless imprudence resulting in homicide and damage to properties si De Vera na nagpapagaling pa sa ospital. (Ronilo Dagos)