‘Di inililihim: Diego Loyzaga tatay na!

Abril pa lang ay may nagkuwento na sa amin na buntis ang non-showbiz friend ni Diego Loyzaga.

That time, sabi ng source namin, kasa-kasama ni Diego sa Australia ang special girl sa kanyang buhay.

Sabi pa ng source namin, “Hindi naman inililihim ni Diego ang tungkol doon, kahit ang ibang mga taga-Viva, alam na ang tungkol doon.”

Ang Viva Artist Agency ang management company ni Diego.

Noong Mayo naman ay umuwi ng Pilipinas si Diego para sa ilang trabaho.

Nag-pictorial, video shoot din siya para sa pelikula nila ni Julia Barretto, ang ‘Will You Be My Ex’ na ipapalabas na sa mga sinehan sa June 21.

Pero umuwi rin si Diego sa Australia.

Sabi ng isa pang nakausap namin, manganganak na raw kasi ang non-showbiz friend ni Diego.

“Sobrang excited si Diego na magiging tatay na siya,” tsika ng kausap namin that time.

Two weeks ago naman ay may isang nakausap din kami na nagkumpirmang tatay na nga si Diego.

Sobrang saya raw ni Diego.

Sabi pa ng kausap namin, “Hindi naman inililihim ni Diego na tatay na siya. May mga kaibigan siyang kinuwentuhan. May mga taga-Viva na nakakaalam.”

Nasa Australia rin daw ang nanay ni Diego, ang singer-actress na si Teresa Loyzaga.

“Si Miss Teresa, sobrang happy, tumutulong siya sa pag-aalaga ng kanyang apo. Nasa Australia rin siya,” sabi pa ng isang nakausap ko.

Sobrang cute raw ng anak ni Diego, pero pakiusap ng isang malapit sa aktor, “Huwag mo na isulat ang details about the baby. Hayaan na lang natin na si Diego ang magkuwento, hindi naman talaga niya ililihim!”

Malapit na ang presscon ng ‘Will You Be My Next’, magsasalita kaya si Diego tungkol sa kanyang anak?

Posible naman siguro, pero ang dinig namin ay hindi makakauwi ng Pilipinas si Diego para sa presscon ng pelikula nila ni Julia.

Tama ba na sasalang siya sa presscon via Zoom app lang?

Hihintayin namin ang pagkukuwento ni Diego about his baby, pati tungkol sa nanay nito.

And yes, non-showbiz friend niya ang nanay ng anak ni Diego dahil wala raw relasyon ang dalawa. Special friend daw ng aktor ang girl.

Hintayin na lang natin na si Diego mismo ang magkuwento about his baby, pati tungkol sa special friend niya na nanay nga ng kanyang anak.

‘Yun na!